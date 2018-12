Sporting. Acuña pede desculpa pela expulsão

O internacional argentino recorreu às redes sociais para pedir perdão pelo segundo amarelo visto aos 55 minutos do encontro com o Aves

O Sporting voltou a vencer, somando na receção ao Aves (4-1) o quinto triunfo consecutivo - quarto sob o comando de Marcel Keizer. Ainda assim, nem tudo foram rosas para os leões, que estiveram a perder e mais tarde viriam a ficar privados de dois jogadores importantes no espaço de três minutos.

Aos 55', devido a expulsão de Acuña: o internacional argentino já estava amarelado desde os 30 minutos e, na tentativa de travar o sprint do irrequieto Rúben Oliveira, acabou por recorrer à falta. O árbitro portuense Vítor Ferreira mostrou então o segundo amarelo ao lateral-esquerdo leonino, que algumas horas depois recorreu às redes sociais para pedir desculpa pelo sucedido.

Agradecer a todo el equipo por el esfuerzo que hicieron y pedir disculpa por la expulsion. pic.twitter.com/x8BFzNNRZd — Marcos Javier Acuña (@AcunaMarcos17) 9 de dezembro de 2018



Mais problemática será a situação de Wendel. O médio brasileiro, que se tem afirmado como peça chave no desenho de Keizer, saiu aos 58' e, de acordo com a imprensa desportiva, terá sofrido uma entorse no joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento colateral interno, segundo revelaram os exames realizados esta segunda-feira pelo departamento médico dos leões.

O jogador de 21 anos ainda deverá ser reavaliado esta terça-feira, mas deverá parar pelo menos dois meses. Se esse cenário se vier a verificar, Wendel falha os clássicos com FC Porto (a 12 de janeiro, em Alvalade) e Benfica (3 de fevereiro, também em casa).