Bruno Jacinto teria no gabinete calendário com data do 'ataque' a Alcochete assinalada

Ex-funcionário do Sporting negou durante o primeiro interrogatório qualquer envolvimento no ataque à Academia

Bruno Jacinto, ex-funcionário do Sporting, tinha assinalado o ataque à Academia de Alcochete num calendário do seu gabinete, avança o Correio da Manhã.

O mesmo jornal escreve que os investigadores da PJ encontraram nas buscas ao gabinete do antigo oficial de ligação ao Sporting um calendário com o dia 15 de maio assinalado seguido do número do jogador Marcos Acuña.

Recorde-se que, Bruno Jacinto, durante o primeiro interrogatório, negou qualquer envolvimento ao ‘ataque’ à Academia de Alcochete.

Detido a 9 de novembro, o ex-funcionário leonino foi acusado pelo DIAP de Lisboa de ter conhecimento prévio do crime e ainda da sua preparação e execução. Bruno Jacinto nada terá feito para evitar a invasão à Academia, sendo que terá ajudado ainda os agressores a fugir para evitar a sua detenção. Apesar de negar as acusações, o juiz ordenou a sua prisão preventiva.