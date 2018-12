Prepare o chapéu-de-chuva porque esta semana vai precisar

Segundo o IPMA, esta semana irá ocorrer uma “alternância entre dias com aguaceiros fracos e outros com períodos de chuva”

A partir de quarta-feira a chuva vai estar de volta, e em força. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na quarta-feira a chuva forte e persistente vai atingir todo o território.

"Hoje [terça-feira] vamos ter um dia com períodos de céu muito nublado, mas com nuvens altas, vento fraco, sendo moderado nas terras altas, formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro, neblina ou nevoeiro matinal e ainda uma pequena descida da temperatura", disse à Lusa a meteorologista Paula Leitão.

Na quarta-feira a chuva começará logo de manhã, com períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro, tornando-se moderada a forte a partir do fim da tarde. "Há também uma possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do fim da tarde e vento moderado a forte nas terras altas com rajadas de 100 quilómetros”, acrescentou.

Até ao fim de semana a chuva irá manter-se, alternando ”entre dias com aguaceiros fracos e outros com períodos de chuva”.

"Em termos de temperatura vamos registar até quinta-feira uma pequena descida da temperatura, mas nada de muito significativo", disse ainda a meteorologista.