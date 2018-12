Problemas de bateria dos iPhones poderão ter solução em breve

Os problemas de bateria dos novos modelos iPhone podem estar prestes a ser resolvidos. Existem rumores de que a Apple está a preparar novas capas com bateria extra para as versões iPhone XS e iPhone XR.

Quem avança a notícia é a 9to5mac que afirma que a tecnológica Cupertino já está a desenvolver as capas e chega mesmo a mostrar o novo design.

Não é a primeira vez que a Apple lança uma extensão de bateria. Essas capas já foram lançadas para o iPhone 6 e iPhone 7.

A empresa de Steve Jobs deverá apresentar três modelos destas capas com bateria, que serão mais potentes que as anteriores. Apesar de ainda não existir uma data para o lançamento, tal poderá ocorre ainda este ano.

Exclusive: First look at unreleased Apple Smart Battery Case for iPhone XS, three models and 2018 release possible https://t.co/tqpxQGRoss by @_inside pic.twitter.com/T7ypuiSYnZ