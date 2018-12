Cruzeiro de luxo escondia tráfico de droga

Marco Polo atracou em Lisboa e os traficantes, um casal britânico com mais de 70 anos, foi preso e presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial

Aquele que parecia ser um cenário de viagem de luxo, acabou por se revelar o cenário ideal para o tráfico de droga, pelo menos para um casal britânico com mais de 70 anos.

Na última sexta-feira, o 'Marco Polo', cruzeiro que saíra do Reino Unido a dia 8 de novembro, atracou em Lisboa depois de passar pelas Caraíbas. O casal que trabalhava para uma rede organizada terá aproveitado uma promoção para maiores de 65 anos e numa das últimas escalas terá recebido quatro malas com a droga lá dentro, de forma a contornar a segurança policial.

O rasto do casal estava já a ser seguido pelas autoridades e, assim que atracaram num porto europeu, nesta caso na capital portuguesa, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária avançou com as detenções.

Os dois pensionistas que já têm antecedentes criminais foram presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e já estão ambos em prisão preventiva.

A cocaína teria como destino final o Reino Unido.