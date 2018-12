Goucha fala sobre novo programa. “Não vou andar lá no fornicanço”

O apresentador da TVI desmitificou as curiosidades à volta do novo programa “No Monte do Manel”

Enquanto o estúdio do Você na TV, o programa de manhã da TVI, vai ser remodelado, Manuel Luís Goucha vai abrir a porta da sua casa do Alentejo para acolher as emissões. O apresentador decidiu explicar aos espetadores o que é o “No Monte do Manel”, que estreia dia 17 deste mês.

“Acho que se devem começar a despedir disto tudo, porque daqui a três dias nós saímos definitivamente deste estúdio e deste cenário. Vamos sair por 15 dias, duas semanas, e aí o ‘Você na TV’ passa a ser feito no meu monte”, explicou o apresentador.

Manuel Luís Goucha quis deixar claro que a mudança de sítio não implica uma mudança de conteúdo nem de formato. “Não, não é um reality show”, garantiu. “A partir de segunda-feira o seu programa da manhã é feito na minha casa no Alentejo. É a estrutura do ‘Você na TV’ com convidados para conversas, muitos momentos musicais, só que em vez de serem feitos aqui, são feitos a partir de um cenário natural”, reforçou Goucha.

“Portanto, vou mostrar-lhe o meu monte, vou abrir as portas de casa para os meus convidados. Não é um reality show, não se preocupem porque a minha casa não se vai abrir para um reality show, não vou andar lá no fornicanço com quem quer que seja. Isso é outro programa”, brincou o apresentador. “Também não se preocupem se eu vou ganhar mais dinheiro, porque não, uma vez que o 'Você na TV' está incluído. Se fosse outro programa, pois claro”, acrescentou ainda em tom irónico.

O programa da manhã da TVI irá sofrer várias alterações, incluindo com a chegada da nova apresentadora, Maria Cerqueira Gomes, que vai fazer par com Manuel Luís Goucha, depois da saída de Cristina Ferreira. “Quando voltarmos aqui ao estúdio já teremos casa nova, parceira nova e, portanto, voltamos ao estúdio com um cenário completamente diferente no dia 2 de janeiro”, anuncia o apresentador.