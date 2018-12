PJ faz buscas no Ministério da Defesa, nas Finanças e na Cruz Vermelha por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) está, neste momento, a fazer buscas no Ministério das Finanças, da Defesa e ainda na Cruz Vermelha, por suspeita de subornos em troca de informação com inspetores do fisco, avança o Correio da Manhã.

A mesma publicação adianta ainda que na origem desta investigação estão várias denúncias na Inspeção-Geral das Finanças (IGF), que visam o inspetor geral desta entidade, Vitor Braz, por conflito de interesse e crimes de tráfico de influência.

A PJ está acompanhada da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e vários magistrados.