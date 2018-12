José Raposo ou Sara Barradas, quem deu o primeiro passo?

Os dois atores estão à espera do primeiro filho em comum

José Raposo e Sara Barradas estão à espera do primeiro filho em comum e, numa entrevista ao programa Júlia, recordaram o início da sua relação.

Júlia Pinheiro quis saber “quem tomou a iniciativa” e Sara Barradas confessou ter sido ela. “Conhecemo-nos no ‘Espírito Indomável’, a telenovela que estávamos a gravar. Claro que eu sabia perfeitamente quem era o Zé e já era fã do seu trabalho, como é óbvio, mas não o conhecia como pessoa”, contou a atriz.

“Cruzámo-nos em camarins e apresentámo-nos. Ele viu que eu estava lá dentro, ouviu a minha voz e perguntou se era a Sara que estava lá”, acrescentou. José Raposo explicou o porquê de estar a perguntar por ela: “Ela conheceu a João [Maria João Abreu, ex-mulher] nos ‘Morangos com Açúcar’. Os meus filhos e a João conheciam-na antes de mim. Eram amigos e diziam: ‘oh pai, a Sara é porreira e uma miúda lindíssima’. Sabia que estávamos na mesma novela e que um dia haveríamos de nos encontrar e aconteceu”, conta o ator.

“Dei-lhe um grande abraço e começamos a falar. É aquelas coisas que acontecem”, acrescenta o José Raposo reclamando a si a responsabilidade do primeiro beijo, depois de vários cafés. A cumplicidade entre os dois começou a surgir nos intervalos das gravações, sendo que a atriz admitiu ir para os estúdios mesmo quando não estava a gravar, só para se encontrar com José Raposo.

O casal, que já está junto há oito anos, tem sido alvo de várias críticas por parte dos fãs devido à diferença de idades. E sobre isso, José Raposo também tem algo a dizer: “O que não será muito normal é uma pessoa com a minha idade apaixonar-se por uma pessoa da idade dela e ela com a idade que tem apaixonar-se por mim. Confirmei que era muito normal, porque o que se passa entre nós é a coisa mais natural do mundo. Chama-se paixão e amor”, referindo-se ao filho que esperam. “As pessoas é que têm muitos preconceitos”, remata.