Premier League. Adeptos do Watford levam cobras para Marco Silva (com vídeo)

Já passou mais de um ano desde que o episódio teve lugar, mas os adeptos do Watford não o esquecem - e fizeram questão de o demonstrar esta segunda-feira. Aproveitando a deslocação a Goodison Park, os hornets levaram várias... cobras de borracha, dirigidas especificamente a um português: Marco Silva.

O treinador luso iniciou a época passada ao comando do Watford, acabando depois por protagonizar uma "novela" relacionada com o interesse do Everton nos seus serviços. Os hornets não deixaram o técnico sair e chegaram a apresentar queixa dos toffees à Premier League, alegando uma abordagem ilegal do clube de Liverpool ao treinador.

Marco Silva viria a deixar o Watford em janeiro, com o clube a justificar o afastamento com uma quebra de confiança no técnico precisamente devido ao episódio do "namoro" com o Everton, e no início desta temporada o português assumiu mesmo as rédeas dos toffees. Agora, no reencontro com o Watford, os adeptos dos hornets mostraram que ainda não esqueceram a "traição" do treinador luso.

Veja aqui as imagens: