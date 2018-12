NBA. LeBron e Wade emocionaram-se no último encontro (com vídeo)

O embate entre os Los Angeles Lakers e os Miami Heat foi, como se esperava à partida, um belíssimo jogo de basquetebol, com incerteza no marcador até ao último instante (108-105 para os Lakers) e um desfecho carregado de emoção para Dwyane Wade e LeBron James.

Wade, de 36 anos, já anunciou que se irá retirar no final da temporada. Este deverá ter sido, por isso, o último frente a frente do base dos Heat com LeBron, de quem foi colega durante quatro anos em Miami e mais alguns meses na época passada nos Cleveland Cavaliers. No fim da partida, a milésima de Wade na NBA, os dois amigos abraçaram-se emocionados.

Já após o jogo, aliás, LeBron partilhou um vídeo na sua conta de Instagram a realçar a amizade para com Dwyane, "adaptando" uma cena do filme "Bad Boys", protagonizado por Will Smith e Martin Lawrence.

LeBron, de resto, foi uma das figuras da partida, com 28 pontos, nove ressaltos e 12 assistências. Melhor, só Kyle Kuzma, autor de 33 pontos e ainda sete ressaltos. Wade, saído do banco, conseguiu um duplo-duplo (15 pontos e dez assistências) e ainda tentou o triplo que obrigaria ao prolongamento - acabou por ser impedido... por LeBron James. Justise Winslow, com 28 pontos (melhor marca da carreira), foi o melhor dos Heat.

Os Lakers ocupam agora a quinta posição na Conferência Oeste, com 17 vitórias em 27 jogos, enquanto os Heat são nonos a Este, com 11 triunfos em 26 partidas. Destaque também para Russell Westbrook, que apontou o sexto triplo-duplo da época (12 pontos, 11 ressaltos e dez assistências) na vitória dos Oklahoma City Thunder frente aos Utah Jazz (122-113). Os Thunder lideram a Oeste (17 vitórias em 25 jogos), os Jazz são apenas 13.º (13 em 28).

Resultados da última madrugada

Golden State Warriors-Minnesota Timerwolves, 116-108

Indiana Pacers-Washington Wizards, 109-101

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons, 116-102

Boston Celtics-New Orleans Pelicans, 113-100

Chicago Bulls-Sacramento Kings, 89-108

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers, 108-92

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz, 122-113

Dallas Mavericks-Orlando Magic, 101-76

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies, 105-99

Phoenix Suns-LA Clippers, 119-123

LA Lakers-Miami Heat, 108-105