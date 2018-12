Sporting. Transferência de meio milhão de euros sob suspeita

Bruno de Carvalho saiu do Sporting no dia 24 de junho e, nesse mesmo dia, o clube fez duas transferências no valor de meio milhão de euros para duas empresas construtoras.

Para já, as autoridades fiscais, que investigam o assunto, ainda não apuraram os motivos desta transferência, mas como foi feita numa altura muito instável para o Sporting, suspeita-se que possa estar relacionada com a destituição de Bruno de Carvalho de presidente, escreve o Correio da Manhã na edição desta terça-feira.

Além disso, o pagamento foi também feito no mesmo dia em que Jaime Marta Soares apresentou a Comissão de Gestão, dia que coincide com a exata altura em que o antigo líder leonino foi afastado dos leões e verdes.

A mesma publicação escreve ainda que também há suspeita de que no mesmo dia tenham sido apagadas as memórias de vários computadores da SAD do Sporting.

No entanto, além desta investigação, o CM acrescenta que há uma outra em curso, sobre a empresa que construiu o pavilhão João Rocha e que avançou com uma queixa contra Bruno de Carvalho por burla e associação criminosa. A mesma empresa diz que foi enganada no valor de 375 mil euros e pede que os restantes membros da antiga direção sejam também culpabilizados.