Apenas 3% dos portugueses vai fazer compras online este Natal

A internet facilita, mas os portugueses continuam a preferir os supermercados para fazer compras.

De acordo com o estudo Observador Cetelem Natal 2018, 70% dos portugueses optam por fazer as compras de natal em centros comerciais, enquanto os hipermercados são a escolha de 45%, as lojas de comércio tradicional de 26%. A internet é a escolha de 3% dos inquiridos.

O comércio tradicional é o que sofre uma maior quebra na escolha dos consumidores, uma vez que no mesmo período do ano passado era a escolha de 48% dos inquiridos, mais 22% do registado este ano.

No entanto, a maior surpresa são os números da internet, uma vez que numa era que se diz digital apenas 3% tenha as compras online como preferência. Ainda assim, neste espaço global, os portugueses contam gastar cerca de 200€ enquanto, no ano passado, não passava os 85€.

No que diz respeito aos hipermercados, são as faixas etárias entre os 25 e os 44 anos que apontam estas superfícies como local preferido para fazer compras e o grande número localiza-se no Grande Porto, 53%.