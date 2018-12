Antiga estrela da Disney revela que foi vítima de abuso sexual | FOTO

A antiga estrela da Disney Jordan Pruitt usou a sua página no Facebook para revelar que, quando trabalhava na famosa empresa de desenhos animados, foi vítima de vários abusos.

A atriz e cantora garante que foi vítima de lavagem cerebral e abusos sexuais por parte de uma pessoa que lhe era próxima.

“Aos 15 anos, essa pessoa fez-me uma lavagem cerebral, fez-me acreditar que tudo pelo que eu estava passar era ‘natural’ e ‘ok’. Enquanto isso acontecia comigo, ele estava noivo. Vou poupar-vos aos detalhes, mas digo honestamente que infelizmente esse homem abusou sexualmente de mim durante quase dois anos. Eu fui vítima de abuso infantil por causa dele”, escreveu a atriz, agora com 27 anos.

Jordan revela que acabou por contar o que se estava a passar aos seus pais, que a ajudaram a denunciar o caso à polícia. No entanto, com medo da reação do indivíduo, acabou mais tarde por negar tudo. A artista diz que perdeu todos os trabalhos que tinha no meio por causa desta denúncia.

A artista diz que conseguiu finalmente afastar-se do indivíduo, mas continua a lidas com as consequências dos abusos que sofreu na adolescência – Jordan diz que sofre ataques de pânico e tem uma depressão.