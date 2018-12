Dembélé voltou a chegar atrasado ao treino e desta vez o Barcelona não facilitou

Ousmane Dembélé chegou atrasado ao treino do Barcelona este domingo, depois de ter apontado um dos golos da vitória (4-0) blaugrana sobre o Espanyol, no sábado.

Segundo o espanhol As, o jovem jogador francês terá de pagar 100 mil euros de multa pelo atraso, um valor que poderá duplicar ou triplicar em caso de reincidência.

Não é a primeira vez esta temporada que o futebolista de 21 anos chega atrasado aos treinos do clube orientado por Ernesto Valverde.

De acordo com aquele desportivo, e apesar de o técnico espanhol estar "muito chateado" com a situação, o clube optou por não deixar o extremo de fora dos convocados para o encontro desta noite, com o Tottenham, a contar para a Liga dos Campeões. Em causa "o excelente momento de forma" que o francês atravessa, e, por isso, qualquer decisão que implicasse deixar de fora o jogador "com o rendimento que tem apresentado nos últimos jogos seria prejudicial para a equipa".

Recorde-se que no passado mês de novembro, e após uma falta numa sessão de treino do clube, o francês foi castigado pelo treinador, que o deixou de fora da lista de convocados para a partida com o Bétis, realizada a 11 de novembro.

O Bracelona recebe esta noite, a partir das 20h, em Camp Nou, o Tottenham, em jogo da 6.ª (e última) jornada da fase de grupos da Champions. Messi e companhia já estão, aliás, apurados para a próxima fase, com a liderança do agrupamento garantida - somam neste momento 13 pontos, mais seis que o conjunto inglês e o Inter, segundo e terceiros classificados, respetivamente, com sete pontos.

Em último lugar neste grupo B, encontra-se o PSV, já eliminado das competições europeias.

"Não matem Dembélé"

Andrés Iniesta, ex-jogador do Barcelona, falou sobre a atual situação do jogador francês, Apesar de "não estar dentro do assunto", o médio central que atua neste momento nos japoneses do Vissel Kobe, pediu para "não matar" o francês, que, sublinha, "é um jogador super válido para o clube".

"É algo que não estou dentro. Não sei o que aconteceu, mas todos concordam que tem de existir normas e forma de conduta. Para quem não cumpre tem de ser encontrada uma solução. O Dembélé é um jogador super válido para o clube. É preciso encontrar uma solução e não matar Dembélé. É um jogador que pode fazer coisa importantes. Não é irremediável três atraso", declarou.