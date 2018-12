Dos New Order a Kamasi Washington e Tom Jones, agita-se a agenda de concertos

Esta manhã, foi anunciado o concerto de sempre dos New Order em Portugal. Depois de se terem estreado em 2005 no Super Bock Super Rock, em 2019 estarão em Paredes de Coura.

Os New Order são cabeças de cartaz a 15 de Agosto. No festival minhoto, que se realiza de 14 a 17 de agosto, já estavam confirmados The National, Boy Pablo, Acid Arab, Car Seat Headrest, Kamaal Williams e Father John Misty.

No EDP Cool Jazz, que se mantém em Cascais, estará o veterano Tom Jones. Tal como os New Order, este será apenas o segundo concerto em Portugal, depois de se ter apresentado ao vivo no então Pavilhão Atlântico, em 2003. O cantor atua a 25 de julho, no mesmo festival onde estarão também Diana Krall e Jamie Cullum.

Na Ericeira, o rapper Young Thug é a primeira confirmação do Sumol Summer Fest. O festival realiza-se a 5 e 6 de julho.

No NOS Alive, a mais recente novidade é a curadoria da Bridgetown, de Richie Cambpell, com nomes como Saint Jhn, Trace Nova, Dillaz, Plutónio, Carla Prata e DJ Dadda. A editora toma conta do Clubbing a 12 de julho, o primeiro de festival.

Por fim, o líder espiritual do jazz contemporâneo, Kamasi Washington, dá dois concertos em Portugal em 2019. O músico vem apresentar "Heaven and Earth" a 10 de maio no Hard Club e 11 no Lisboa Ao Vivo.