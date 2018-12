A carta do Pai Natal para a PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) decidiu alertar para o perigo das burlas online de uma forma bastante original. No seu Facebook, a autoridade publicou uma carta que receberam do Pai Natal a falar sobre o assunto.

Na carta, o Pai Natal agradece à PSP todo o trabalho feito em “prol da segurança de todos e, particularmente, nesta época” de festas.

Depois deixa o alerta sobre o perigo das burlas online, especialmente nesta altura do Natal.

“Tenho seguido os vossos conselhos. Acedo apenas a sites fidedignos, credíveis, com direito a defesa do consumidor e sempre suspeitando de negócios demasiado vantajosos”, pode ler-se na carta.

Na carta é aconselhado a que todas as pessoas façam o mesmo: “Espero que as pessoas façam o mesmo, que eu não posso comprar as prendas todas (apenas as das crianças)”.