Liga dos Campeões. Já há onzes para o Galatasaray-FC Porto

Sérgio Conceição promoveu seis alterações em relação ao encontro com o Portimonense.

O FC Porto defronta a partir das 17:55h o Galatasaray, em Istambul, no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição promoveu seis alterações no onze inicial em relação ao encontro com o Portimonense. Mantêm-se no onze Casillas, Felipe, Alex Telles, Danilo e Marega.

Os dragões poderão igualar o recorde de pontuação na fase de grupos da Champions, obtido em 1996/97, com 16 pontos.

Onze inicial:

Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Herrera, Hernâni, Marega e Adrián López

Suplentes:

Vaná, André Pereira, Jorge, Óliver, Brahimi, Bruno Costa e Chidozie

Galatasaray;

Muslera; Mariano, Maicon, Garry Rodrigues, Derdiyok, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Fernando, Ozak Kabak, Nagatomo e Feghouli.

Suplentes do Galatasaray: Çipe; Çalik, Inan, Martin Linnes, Bayram, Onyekuru e Çelik.