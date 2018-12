Santa Clara. Ukra surpreende colegas e aparece no balneário vestido 'à Borat'

Extremo, conhecido pelas brincadeiras que faz, voltou a protagonizar um momento de boa-disposição (com vídeo)

Ukra voltou a surpreender com uma das suas brincadeiras. Desta vez, o extremo português do Santa Clara surgiu no balneário vestido "à Borat".

O momento, que suscitou risos entre o plantel do emblema açoreano, foi partilhado nas redes sociais.

Aliás, o próprio atacante também fez questão de divulgar o episódio na sua conta oficial de Instagram.

"Obrigado @cr7underwear pela minha roupa interior de hoje 🤣🤣 sim eu hoje vim vestido assim 🙈🙈 meu meninos sejam felizes..nada melhor do que levar esta vida que são dois dias com boa disposição, divertimento, maluqueiras e alegria ❤️boa semana a todos", escreveu na legenda.