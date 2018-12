CGD chega a acordo para aumento salarial de 0,75%

A Caixa Geral de Depósitos chegou a acordo com o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) quanto à revisão salarial de 2018, ficando estabelecido um aumento da tabela salarial de 0,75%, com um aumento mínimo de 18 euros.

Segundo a estrutura, ficou acordado que “o pagamento será feito em dezembro, com efeitos a 1 de janeiro de 2018”.

A par do aumento salarial, o acordo inclui ainda “a revisão das cláusulas de expressão pecuniária, como as diuturnidades tipo A, abono para falhas, subsídio de refeição, subsídio de apoio ao nascimento/adoção, subsídio a trabalhador estudante e subsídio infantil”.

Também foram revistos o valor máximo do crédito à habitação e a indemnização por morte em acidente de trabalho ou deslocação.

Em março deste ano, o SNQTB propôs à administração da CGD um processo negocial de atualização salarial para 2018. Seguiu-se, depois, uma denúncia do Acordo de Empresa em julho, feito pela instituição, bem como uma contraproposta do sindicato, com as negociações diretas a arrancarem no final de outubro.

Também a Febase tinha anunciado no final do mês passado que tinha alcançado semelhante com o banco público quanto à revisão dos salários dos trabalhadores.