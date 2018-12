Professora contou aos alunos que o Pai Natal não existe...e foi despedida

Uma professora foi despedida da escola onde trabalhava em Montville, Nova Jérsia, por ter dito aos seus alunos que o Pai Natal não existe.

Segundo o USA Today, que cita um comunicado da diretora das escolas de Montville, Rene Rovtar, a situação ficou conhecida como “The Santa Affair” (o caso do Pai Natal) e os pais não gostaram de ver a tristeza dos filhos, que têm entre seis e sete anos, depois da professora contar a verdade.

"Muitos de nós somos pais e tivemos que lidar com o dano causado pela professora quando as crianças chegaram a casa", escreveu uma das mães no Facebook.

"Partiu-me o coração. A minha filha é a maior fã do espírito de Natal", contou outra mãe.

Michael Raj, diretor da escola, enviou uma carta aos pais a explicar a situação e garantiu entender a “natureza sensível do que aconteceu”, relembrando que é importante “as crianças preservarem a inocência durante essas datas”.

Mas esta não foi a única revelação que a professora fez. Segundo os pais, a professora “destruiu todas as histórias”, ao contar a verdade sobre a “Fada dos Dentes”, os elfos, os coelhos da Páscoa e outras figuras imaginárias.