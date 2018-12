Tiroteio em mercado de Natal em Estrasburgo faz pelo menos um morto

Um tiroteio num mercado de Natal em Estrasburgo, esta terça-feira, provocou pelo menos uma vítima mortal e dez feridos, avança a Reuters, que cita a prefeitura.

Segundo a imprensa regional, o ataque terá sido conduzido apenas por um homem, que se colocou em fuga, sendo que a hipótese de ataque está a ser considerada.

A área está vedada ao público.

Através do Twitter, Emmanel Foulon, assessor de imprensa do Parlamento Europeu, escreveu que várias pessoas “entraram em pânico", após serem ouvidos vários tiros e que os agentes da polícia foram vistos a correr pelas ruas armados.

O ministério do Interior utilizou também a rede social para pedir à população que permaneça em casa.

