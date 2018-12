Eurodeputados portugueses retidos no Parlamento Europeu

Os eurodeputados e funcionários do Parlamento Europeu, que fica fora do centro de Estrasburgo, continuam retidos no seguimento de um atentado num mercado de Natal no centro de Estrasburgo que fez quatro vítimas mortas e onze feridos.

Segundo apurou o SOL, os eurodeputados e funcionários foram informados por email por volta das 00h30 de quarta-feira para se manterem nas instalações uma vez que o centro da cidade não é seguro nem está acessível. Nesto momento a polícia ainda procura o atirador.

Segundo as autoridades, o autor do crime já foi identificado e trata-se de um homem de 29 anos que já era conhecido por delitos menores.