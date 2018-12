Uma das vítimas do tiroteio de Estrasburgo era um turista

O homem tinha chegado à cidade francesa no dia anterior e estava a passear com a mulher no Mercado de Natal

Uma das vítimas mortais do atentado em Estrasburgo, que aconteceu esta terça-feira à noite, é um turista tailandês que tinha chegado à cidade no dia anterior. Segundo as autoridades, o tiroteio fez pelo menos três mortos e 12 feridos, seis deles estão em estado crítico.

Anupong Suebsamarn tinha 45 anos e estava a passear pelo Mercado de Natal quando foi atingido na cabeça por um dos disparos, avança o The Nation citando representantes de uma associação de tailandeses em França.

Esta quarta-feira é esperada a chegada do embaixador da Tailândia a Estrasburgo, disse ainda a organização.

O ataque aconteceu na noite desta terça-feira no Mercado de Natal da cidade francesa – um ponto turístico nesta altura do ano – e fez três mortos e 12 feridos, anunciou o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, durante a madrugada. Inicialmente o balanço das autoridades era quatro mortos, tendo depois revisto sem avançar uma explicação.

A autoria do ataque foi atribuída a Chérif Chekaff, um homem de 29, natural de Estrasburgo. Chekaff, que está em fuga depois do tiroteio, já estava referenciado pelas autoridades francesas.