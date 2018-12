Sismo de magnitude 5,2 atinge zona sul do Chile

As regiões de Magalhães e Antártica Chilena, no Chile, foram atingidas, esta terça-feira à noite, por um sismo de magnitude 5,2 na escala de Richter. Não há feridos nem danos a registar, afirmam as autoridades.

O abalo foi sentido às 21h31 (0h31 em Lisboa) e teve o epicentro 167 quilómetros a sul de Puerto Edén - ou seja, a mais de 1.700 quilómetros de Santiago, capital do país - segundo o Centro Sismológico da Universidade do Chile.

Ao todo foram registados nas últimas 24 horas 12 tremores de terra na região. O Chile faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona com bastante atividade vulcânica e sísmica, e é considerado o país com maior atividade sísmica do mundo.