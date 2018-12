Parabéns a Marcelo que faz hoje 70 anos

Marcelo festeja esta quarta-feira as 70 primaveras e, para assinalar a data, o Chefe de Estado ‘limpou’ a agenda por um dia: não há cerimónia oficial, não há encontros, não há presenças.

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu o cargo da presidência no início de 2016 e, desde então, apenas questões de saúde o fizeram ‘parar’ – a operação a uma hérnia discal e o desmaio em Braga causado por uma quebra de tensão. E, mesmo assim, enquanto esteve internado no hospital Curry Cabral, Marcelo promulgou quatro diplomas.

Conhecido como o “Presidente dos afetos” e responsável pela criação do termo “marselfie” (selfie com Marcelo), o Chefe de Estado tem estado presente em todos os momentos da vida do país nos últimos anos, sempre com uma presença mediática muito ativa e recomendações prontas para cada situação.

Esta quarta-feira é também o lançamento o livro “O Presidente dos Afetos”, escrito pela jornalista Cláudia Sebastião, para o qual Marcelo foi convidado mas não confirmou a sua presença.