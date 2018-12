Atacante de Estrasburgo pode ter fugido para a Alemanha

O secretário de Estado do Ministério do Interior francês, Laurent Nunez, admite que o suspeito do ataque de Estrasburgo possa ter fugido para a Alemanha.

Chérif Chekatt será o homem de 29 anos, que continua em fuga, após ter disparado contra várias pessoas, esta terça-feira à noite, na zona do mercado de Natal no centro da cidade francesa de Estrasburgo.

O último balanço das autoridades francesas, feito às 7h, dá conta de 16 vítimas, três delas mortais, oito feridos graves e cinco ligeiros.

Attaque à #Strasbourg le 11 décembre : point de situation à 7h00 ce matin pic.twitter.com/nWvQ1eUjTV — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) December 12, 2018

As autoridades de França mas também as da Alemanha têm em curso uma megaoperação na tentativa de deter Chérif Chekatt, com buscas a vários veículos que tentem passar a fronteira, pois o governo francês admite que o atacante possa esconder-se no país vizinho.

O secretário de Estado do Ministério do Interior francês adiantou à rádio France-Inter que a caça ao homem está em constante evolução.

Laurent Nunez confirmou também que o suspeito tinha sido identificado, durante o seu tempo na prisão, como um potencial extremista. No entanto, o governante recusou fazer dizer de forma perentória que se tratou de um atentado terrorista, destacando que os motivos do ataque não são ainda conhecidos.

O homem estava na mira das autoridades pela prática de delitos comuns, não relacionados com terrorismo, embora tenha sido considerado um potencial extremista devido a observação de "uma radicalização na sua prática religiosa", afirmou o secretário de estado, acrescentando que o suspeito nunca deu sinal de que poderia passar à prática.