Ornatos Violeta atuam no palco principal do NOS Alive a 11 de julho

Para comemorar o 20.º aniversário do álbum "O Monstro Precisa de Amigos", a banda de Manuel Cruz vai marcar presença em três festivais no próximo verão

Em época de Natal, os Ornatos Violeta decidiram presentear os fãs com o regresso aos palcos.

"O monstro Precisa de Amigos" comemora 20 anos, em 2019, e vai viajar por três festivais diferentes. A 11 de junho, os autores de 'Ouvi Dizer' vão pisar o palco principal do NOS Alive, a 20 de julho vão atuar no MEO Mares Vivas e no dia 6 de setembro vão marcar presença no Festival F, em Faro.

O álbum que se prepara para festejar o vigésimo aniversário foi editado a 22 de novembro de 1999. "Chaga", "Dia Mau" e "Capitão Romance", são algumas das mais conhecidas músicas que pode encontrar no segundo álbum da banda, o último de originais, que contou com a participação do cantor Vítor Espadinha e de Gordon Gano, vocalista dos Violent Femmes. Em 1999, nos prémios Blitz, foi considerado o melhor albúm do ano, Manuel Cruz, o vocalista, venceu o prémio de melhor voz masculina com a música "Ouvi Dizer" e os Ornatos Violeta arrecadaram o prémio de melhor grupo.