Casal de idosos detido num cruzeiro em Lisboa por esconder nove quilos de cocaína na bagagem

As autoridades portuguesas detiveram um casal inglês, com mais de 70 anos, na sexta-feira passada, na paragem de um cruzeiro de luxo, em Lisboa.

Os dois britânicos foram ‘apanhados’ com nove quilos de cocaína escondidos em quatro malas, que dizem ter comprado nas caraíbas durante a paragem do cruzeiro, segundo o jornal inglês The Sun.

O casal estaria ao serviço de uma rede de tráfico organizada, que recorre às viagens de cruzeiro para assim contornar o controlo policial dos aeroportos.

Estavam ao serviço de uma rede organizada que usa este meio para contornar a vigilância policial nos aeroportos europeus, apesar de uma viagem deste género atingir os cinco mil euros por pessoa.

Durante a viagem, o britânico, atualmente a viver em Espanha, terá dito a outros passageiros que "ia ter com uns amigos". Mais tarde, regressou com as quatro malas, gabando-se de que tinha feito um grande negócio ao pagar apenas 176 euros pelas peças de bagagem.

O homem e a mulher já têm antecedentes criminais no Reino Unido, e a viagem de regresso à Europa já estava a ser monitorizada pelas autoridades portuguesas e britânicas, assim que o navio atracou no porto de Lisboa, na sexta-feira, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ avançou para as detenções.