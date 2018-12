Nick Jonas e Priyanka Chopra acusados de promover crueldade contra animais

O casamento de Nick Jonas e Priyanka Chopra tem sido um dos assuntos mais abordados na imprensa internacional. Agora, a cerimónia está a dar que falar, mas por razões negativas, tudo porque o cantor e a atriz foram acusados pela PETA de promoverem a crueldade contra animais, depois de usarem um cavalo e um elefante nas celebrações.

"As pessoas estão a recusar passeios de elefantes e cavalos grátis nos casamentos. Parabéns, mas lamentamos que não tenha sido um dia feliz para os animais", escreveu a associação no Twiiter, partilhando ainda um vídeo que mostra o abuso contra estes animais.

Em ocasiões anteriores, Priyanka Chopra chegou a trabalhar para a PETA. A mulher de Nick Jonas chegou mesmo a dar voz a um elefante mecânico que ia às escolas para sensibilizar os mais jovens relativamente ao assunto.

Dear @priyankachopra and @nickjonas. Eles 4 weddings live n chains & horses r controlled w whips, spiked bits. Ppl r rejecting ele rides: https://t.co/Gea5jvP6LP & having horse-free weddings. Congrats, but we regret it was not a happy day for animals. pic.twitter.com/p9FFeJ969B