Cartões de crédito. Juros vão subir

Os juros dos cartões de crédito vão subir para o próximo trimestre de 2019. De acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), a taxa máxima que poderá ser aplicada será de 16,6% e trata-se da primeira subida no espaço de um ano.

Este valor representa um acréscimo de 1,3 pontos percentuais face ao limite de 15,3% em vigor no trimestre atual.

Já no caso do crédito pessoal com a finalidade de educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos, o máximo de taxas passa para 6,2%, face a 5,9% no quarto trimestre deste ano. Para outros créditos pessoais o máximo fixa-se em 13,9% (13,2% no trimestre que agora decorre).

O crédito automóvel também aumenta em todas as modalidades. A locação financeira ou ALD (aluguer de longa duração) em caso de veículos novos passa de 4,8% para 4,9%. Para os usados fixa-se em 6%, face aos 5,9% do último trimestre de 2018.

Já para o crédito com reserva de propriedade e outros para carros novos, 2019 começa com um máximo de juros de 9,7% (9,3% no trimestre anterior). Para os usados as taxas máximas passam de 12% para 12,4%.