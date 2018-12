O tremendo gesto de fair-play do Dínamo Kiev que deixou Paulo Fonseca emocionado

Did you know we traveled over 13,000 kms in November?✈️🌍 Since we cannot play at home in Donetsk, every game is an away game. It means I am even more proud of our team to be first in the league and also have a chance to qualify for the next round of the @championsleague 💪🏼⚽⚒ #shakhtar #travel #ontheroad #team ⠀ Знаете ли вы, что мы пролетели более 13 000 км в ноябре?✈️🌍 С тех пор, как мы не можем играть дома в Донецке, каждая игра - это игра на выезде. Это значит, что я еще больше горжусь тем, что наша команда на первом месте в Чемпионате, а также имеет возможность претендовать на следующий раунд в @championsleague 💪🏼⚽⚒

