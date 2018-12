Segundo fonte do fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR, um acidente entre dois veículos ligeiros provocou esta quarta-feira dois mortos.

O acidente foi seguido do despiste de um veículo pesado e de um atropelamento no IP3. De acordo com a Lusa, o acidente aconteceu por volta das 18h45 na zona de Oliveira do Mondego, no concelho de Penacova numa área onde não havia separador central.