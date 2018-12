Liga dos Campeões. Despedida de milhões, um gesto sem preço e muitas, muitas, surpresas

Grimaldo salvou a honra do Benfica numa noite encarnada sem glamour. Real Madrid, Juventus e Manchester United perderam e o Lyon ocupou a última vaga dos oitavos após empatar com o Shakhtar de Paulo Fonseca num encontro que deu que falar por causa de um gesto de fair play

O Benfica despediu-se da Liga dos Campeões com uma vitória pela margem miníma diante do AEK.

Grimaldo foi o salvador da honra encarnada a dois minutos do fim do tempo regulamentar, após remate certeiro na cobrança de um livre direto.

Apesar da vitória e do domínio encarnado ao longo de todo o encontro, os comandados de Rui Vitória não se livraram de voltar a escutar a insatisfação dos adeptos presentes nas bancadas da Luz, que mostram-se cada vez mais impacientes perante a falta de ideias ofensivas por parte da águia.

Este foi, ainda assim, um triunfo importantíssimo para o clube da Luz, que encaixou mais 2,7 milhões de euros e sai de cena da prova milionária com mais de 45 milhões de euros nos cofres encarnados.

Com sete pontos conquistados, o Benfica já havia garantido, de resto, a vaga para a Liga Europa, prova em que vai ser cabeça-de-série nos 16 avos de final após ter terminado como um dos melhores quatro terceiros classificados.

Neste Grupo E, de notar ainda o jogo louco entre Ajax e Bayern Munique. Os alemães garantiram a liderança do grupo após o empate (3-3) na Holanda.

Com 14 pontos, o conjunto do português Renato Sanches termina no topo da tabela com mais dois pontos que os holandeses (12).

Com este empate, o FC Porto torna-se oficialmente o rei desta fase da prova milionária já que foi o clube que somou mais pontos (16).

Lyon ocupa a última vaga Apesar das várias decisões que ainda havia sobre os primeiros e segundos lugares de cada grupo, a noite de ontem destacou-se sobretudo pela ‘final’ entre Shakhtar Donetsk e Lyon, que disputaram, na última jornada da fase de grupos, a última vaga para os oitavos-de-final.

Foi, aliás, este encontro que fez notícia, não só pela importância do jogo em si, mas pelo tremendo gesto de fair-play que acabou por emocionar o português Paulo Fonseca, atual treinador do conjunto ucraniano.

Em causa esteve uma decisão protagonizada pelo Dinamo Kiev, que é, por sinal, o grande rival do Shakhtar na Ucrânia.

O emblema da capital ucraniana cedeu o seu estádio para este encontro decisivo uma vez que o jogo não podia ser realizado em Kharkiv – a segunda maior cidade da Ucrânia, situada a pouco mais de 30 quilómetros da fronteira russa –, onde foi recentemente instaurada a lei marcial, devido ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

“Quero agradecer à cidade de Kiev pela oportunidade de jogarmos aqui. E fazer um agradecimento muito especial ao Dinamo e ao seu presidente. O que está a acontecer aqui, não sei se têm essa noção, mas é algo que acho que acontece pela primeira vez: jogamos em casa do nosso grande rival e temos o presidente do Dinamo a apelar para que os ucranianos venham apoiar o Shakhtar. É algo que me marcou imenso e é um exemplo de grandeza do povo ucraniano”, reconheceu o treinador português na conferência de imprensa.

“A Ucrânia demonstra que o futebol é um espaço de paz e aproveita uma oportunidade de demonstrar a grandeza deste povo. Não posso deixar de ficar extremamente sensibilizado e de dizer que, na Ucrânia, estamos a dar um exemplo de paz ao mundo. O meu muito obrigado sincero ao Dinamo e ao seu presidente”, continuou.

No campo do rival, o atual campeão ucraniano precisava de vencer para conseguir carimbar a passagem à próxima fase e até esteve em vantagem durante grande parte do encontro com o golo de Júnior Moraes (22’), mas o conjunto francês chegou ao empate por Fekir (65’) e colocou um ponto final ao sonho ucraniano na Champions.

Com seis pontos, o Shakthar segue para a Liga Europa, enquanto o Lyon, com oito, termina na 2.ª posição. Ainda neste grupo F, o Manchester City bateu (2-1), em casa, os alemães do Hoffenheim e garantiu o primeiro lugar com 13 pontos.

Surpresas, muitas Ainda durante o dia de hoje, o CSKA Moscovo venceu, por 3-0, o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, tornando-se o responsável pela maior derrota caseira dos merengue na prova milionária. Contudo, o triunfo não foi suficiente para evitar a despedida dos russos das provas europeias.

Com os mesmos 7 pontos que o Plzen, os checos, que venceram ontem a Roma (2-1), garantiram o terceiro lugar do grupo e consequentemente a vaga para a Liga Europa.

O conjunto italiano, por sua vez, segue para os ‘oitavos’ no 2.º lugar deste grupo G, com 9 pontos, menos três que o líder, o Real Madrid (12).

A surpresa estendeu-se, de resto, ao Grupo H, com a Juventus a sair derrotada (2-1) do reduto dos Young Boys, equipa suíça que chegou a esta fase sem hipóteses de continuar nas provas europeias. Apesar do desaire, Cristiano Ronaldo e companhia garantiram a liderança do agrupamento graças ao triunfo (2-1) do Valência sobre o Manchester United.

Velha Senhora terminou com 12 pontos, seguida dos red devils (10) e dos valencianos (8).