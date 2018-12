PSP detém quatro homens por injúrias e agressões a agentes da polícia em Estremoz

A PSP deteve, esta quarta-feira, em Estremoz, quatro homens por injúrias e agressões a agentes da polícia, depois de uma operação policial num bairro da cidade.

De acordo com um comunicado da Direção Nacional da PSP, citado pela agência Lusa, a operação decorreu na manhã desta quarta-feira no Bairro das Quintinhas. Depois de serem detidos quatro homens, com idades entre os 18 e os 34 anos, na esquadra de Estremoz juntaram-se cerca de 80 residentes do mesmo bairro com “comportamentos manifestamente hostis”.

"Um dos polícias teve necessidade de ser transportado à unidade hospitalar de Estremoz, em virtude de ter sido agredido na cabeça e face, recebendo tratamento hospitalar e alta médica, estando considerado apto para o serviço", refere o mesmo comunicado.

Segundo a Lusa, que cita fonte da polícia, na operação tinham sido detidos dois homens por posse ilegal de armamento, e apreendidas várias armas, munições e duas viaturas.

Este ano, no mês de agosto, um grupo de 40 pessoas alegadamente do mesmo bairro esteve envolvido em desacatos com agentes da polícia e destruiu alguns materiais num supermercado de Estremoz.