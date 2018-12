A cada hora que passa, duas pessoas morrem em Portugal por doenças respiratórias

Conclusão é do 13.º relatório do Observatório Nacional da Doenças Respiratórias (ONDR)

As doenças respiratórias são a causa de morte de cerca de 40 pessoas por dia, o que representa uma média de duas pessoas por hora.

A conclusão é do relatório deste ano do Observatório Nacional das doenças respiratórias, citado pela agência Lusa, que revela que em 2016 morreram 13.473 pessoas por doenças respiratórias, aumentando o número para mais de 17 mil quando acrescentados os óbitos por cancro da traqueia, brônquios e pulmão.

Segundo o mesmo documento, o conjunto de doenças respiratórias, juntamente com os tumores da parte respiratória, levam à morte de 48 pessoas por dia em Portugal. Excluídos os cancros da traqueia, brônquios e pulmão, as doenças respiratórias matam, em média, 37 pessoas por dia no país, sendo que as pneumonias representam 44% destas mortes.

"Este número é particularmente relevante, visto a pneumonia ser uma patologia potencialmente curável", refere o relatório, segundo a Lusa.

Nestes casos, o documento, que será apresentado esta quinta-feira em Lisboa, mostra ainda que as mortes por pneumonia afetam sobretudo os mais velhos.

Desde 2015 que as doenças respiratórias são a terceira causa de morte em Portugal, logo a seguir ao cancro.