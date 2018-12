Jovem morre atropelado por camião durante bloqueio dos coletes amarelos

Um jovem de 23 anos, que participava no bloqueio de uma estrada perto em França, promovido pelo movimento dos coletes amarelos, morreu na manhã desta quinta-feira na sequência de ter sido atropelado por um camião na madrugada.

O incidente ocorreu pouco depois da meia-noite, numa saída da autoestrada, perto da cidade de Avignon, no sul de França. O condutor do camião foi detido e está já a ser interrogado pelas autoridades.

Sublinhe-se que está é já a sexta baixa desde o início do movimento, que começou como uma forma de protesto contra o aumento do imposto sobre os combustíveis, mas que continuou mesmo depois de o governo ter decidido suspender a medida.

Entre outras reivindicações, os coletes amarelos, há mais de um mês em protestos, exigem melhorias no poder de compra dos cidadãos.

