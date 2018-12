Portugueses vão usar menos o cartão de crédito neste Natal

Neste Natal, os portugueses vão usar menos o cartão de crédito, mas vão gastar mais.

Segundo o Estudo Observador Cetelem de Natal 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado, são menos 7% os portugueses que vão usar o cartão de crédito. No total, dos apenas 37% dos inquiridos que afirmam possuir cartão de crédito, apenas 57% dizem ter intenção de o utilizar este Natal.

No entanto, quando falamos de montantes, os portugueses estão dispostos a gastar em média 479 euros. Um valor superior ao registado no mesmo estudo do ano passado, 421 euros.

“O aumento do valor médio que os portugueses pretendem gastar com o cartão de crédito pode significar que os consumidores estão numa posição que lhes permite aumentar os seus índices de consumo, fruto da sua recuperação financeira, bem como de uma maior estabilidade laboral e maior confiança na economia a médio e longo prazo. Contudo é importante continuar a manter uma gestão orçamental cuidada, zelando pela saúde financeira com um nível de consumo responsável e sustentável, sem excessos no que concerne a gastos”, comentou Pedro Camarinha, Diretor de Distribuição do Cetelem.

Os gastos da zona Norte vão ultrapassar os 700 euros, mas os gastos com cartão de crédito não devem ascender os 342 euros, valor mais baixo que em Lisboa (216 euros). Já no centro, os gastos totais devem chegar aos 488 euros e no Sul aos 417.