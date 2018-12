Casal ficou quase uma hora com bebé morto nos braços no Hospital de Leiria

Um casal foi deixado quase uma hora com o filho, de dois anos, morto nos braços no Hospital de Leiria.

A denúncia chega por parte de uma bombeira socorrista e de uma psicóloga que, nas urgências do hospital, assistiu à situação.

“Ouvi uma pessoa com gritos muito grandes de aflição... Fui ter com a senhora e tentei perceber o que tinha acontecido”, começou por contar Teresa Alves, bombeira, citada pela TVI. A bombeira recorda que, ao tentar acalmar a mulher, percebeu que se tratava de uma avó que estava a chorar a morte do neto, que tinha acabado de morrer no Hospital de Leiria.

Mais tarde, a avó foi acompanhada ao hospital pela patroa e foi então que se depararam com uma situação “macabra”.

“É um cenário que não esquecerei tão rápido, o pai tinha a criança nos braços, a criança estava nos braços dele morta”, começa por contar a mulher, em declarações ao mesmo canal.

A psicóloga, que estava nas urgências do hospital, recorda que tinham passado “30 a 45 minutos da ocorrência” e os pais tinham sido deixados sozinhos no hospital com a criança.

“Acho que faltaram os procedimentos habituais, declarar o óbito, tirar os pais da sala, levar o bebé”, afirma a psicóloga.

A TVI tentou contactar a administração do Hospital de Leiria, mas não obteve qualquer explicação relativamente a este caso.