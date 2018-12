Economia

13 de dezembro 2018

Rendimento da atividade agrícola abranda em 2018

Depois de ter crescido 5,7% no ano passado, "a primeira estimativa das Contas Económicas da Agricultura (CEA) para 2018, o Rendimento da atividade agrícola, por unidade de trabalho ano (UTA), deverá aumentar 0,6% em termos reais", pode ler-se no relatório do INE