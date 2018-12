Fique atento ao céu e veja a última "chuva de estrelas" do ano

Para que possa ver o fenómeno com maior êxito, a NASA deixa alguns conselhos

Se ainda não teve oportunidade de ver a última “chuva de estrelas” do ano, que começou no dia 4 de dezembro, não se preocupe, ainda vai a tempo. O fenómeno pode ser visto a olho nu até à próxima segunda-feira, mas ficará mais visível no dia 14, sexta-feira.

Segundo a BBC, esta “chuva de estrelas”, conhecida por ‘Geminídeas’ consiste numa chuva de meteoros que entram em combustão e invadem a atmosfera terrestre.

De acordo com a NASA, citada pelo canal britânico, o fenómeno é um dos mais impressionantes visto da Terra.

"As Geminídeas começaram a aparecer por volta dos século XIX. Mas as primeiras chuvas não eram tão significativas, com apenas 10 a 20 meteoros visíveis por hora", refere a NASA.

Na próxima sexta-feira vão poder ser observados 120 meteoros por hora.

Para que possa ver o fenómeno com maior êxito, a NASA deixa alguns conselhos: Escolher lugares mais afastados das cidades; Esperar que a Lua se ponha - a luz pode ofuscar os meteoros; Encontrar o lugar mais escuro possível; Esperar 30 minutos até os olhos se adaptarem à escuridão; Evitar olhar para o telemóvel - prejudica a visão noturna.