Afinal, brincar com slime faz ou não mal à saúde?

É a ‘pasta da moda’. Todos os miúdos adoram agarrá-la, moldá-la e dar-lhe uma nova vida. No entanto, há quem defenda que este produto deve ser mantido longe das crianças: surgiram várias notícias nos últimos tempos que mostram que os brinquedos feitos a partir de slime têm químicos que podem provocar convulsões e outros problemas de saúde.

Para ter a certeza que todos estão a par desta moda, o site britânico Independent fez uma lista com tudo o que tem de saber sobre este brinquedo. Aqui vai:

O que é? Trata-se de uma substância pegajosa e moldável que é criada a partir de uma mistura de borato de sódio (ou Borax) e água. Pode ter várias cores.

Como surgiu? O slime apareceu pela primeira vez em 1976, pelas mãos da Mattel. Quando surgiu, esta pasta era criada a partir do guar, uma goma utilizada na indústria alimentar, explica o Independent. Desde então, o slime evoluiu muito: hoje há slime de todas as cores, com ou sem brilhantes, mais ou menos pegajosos. Há até canais no YouTube dedicados apenas a esta substância.

É perigoso? A verdade é que muitos dos brinquedos feitos a partir de slime têm quatro vezes mais a quantidades recomendada pela União Europeia de um elemento químico chamado boro. Já foi associado a vários problemas graves, como queimaduras e ferimentos cutâneos. Para além disso, o excesso de boro pode provocar vómitos, cãibras e, a longo prazo, afetar a fertilidade. O grupo Which , uma organização britânica que se dedica à análise de produtos e a estudos de mercado, revela que oito dos 11 mais conhecidos slimes violam as regras impostas pela União Europeia devido à quantidade de boro. O Which alerta para o facto de as alternativas feitas em casa serem igualmente perigosas – são feitas a partir de bórax, que também contém este composto químico.