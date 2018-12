Ex-jogador do Liverpool elege FC Porto como o adversário mais fácil nos oitavos de final

Na temporada passada o FC Porto cruzou-se no caminho do Liverpool e o resultado não foi feliz para a equipa portuguesa. Este ano o cenário pode repetir-se.

Depois de terem sido a melhor equipa na fase de grupos, o FC Porto tem agora pela frente os principais emblemas do futebol europeu.

Para Steve McMahon, antigo médio do Liverpool, o ideal seria encontrar o FC Porto pela frene nos oitavos de final. "Gostava que fosse o FC Porto. Não acredito nisso do não importa com quem jogamos porque temos de derrotar os melhores para vencer. Não, não, deixem que lutem entre si”, disse McMahon em declarações ao canal do Liverpool.

O ex-jogador do Liverpool chega mesmo a dizer que se "querem o mais fácil, escolham o FC Porto".