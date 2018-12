Ellen DeGeneres está a pensar acabar com o seu talk show

A apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres já está a pensar no que vai fazer quando o contrato do seu talk show chegar ao fim, algo que acontece em 2020.

A confissão foi feita pela própria em conversa com o The New York Times.

Recorde-se que Ellen DeGeneres renovou o contrato em 2016, mas esteve muito “perto de recusar” a proposta. Agora, a apresentadora e humorista está dividida entre o conselho dado pelo irmão, Vance, e a mulher, Portia de Rossi: “Ela fica furiosa quando o meu irmão me diz que eu não posso parar”, disse Ellen à publicação.

Já a sua mulher acredita que há “outras coisas em que se poderia interessar”.

O programa de Ellen DeGeneres – ‘The Ellen DeGeneres’ - já ganhou 57 prémios desde que estreou em 2003