Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha vão estar frente-a-frente esta sexta-feira

Cristina Ferreira apresentou esta quinta-feira o seu novo programa, previsto estrear em janeiro, anunciando uma novidade: a antestreia vai ser esta sexta-feira.

“É mesmo uma casa à minha medida”, disse a apresentadora, durante a apresentação. “Quem me conhece e trabalhou comigo durante todos estes anos sabe a forma como eu a vivo, o respeito que tenho pela televisão. Aliás, fui dizendo isto ao longo destes anos todos. É preciso ter muito respeito pela televisão e fazê-la com paixão. E é isso que eu tenho tentado fazer diariamente e aquilo que vou fazer a partir do dia 7 de janeiro na minha casa”, acrescentou Cristina Ferreira.

Ao seu lado por Daniel Oliveira, diretor de programação do canal, garante que este novo formato vai trazer “mais Cristina do que alguma vez houve Cristina em qualquer outro programa, porque é feito à sua imagem, tendo em conta a pessoa que a Cristina é, próxima das pessoas, de porta e coração aberto. E é essa a proximidade que queremos ter com as pessoas que nos veem”.

No entanto este não é o único programa com antestreia para esta sexta-feira. Também Manuel Luís Goucha anunciou, no mesmo dia, que o seu novo programa – que vai substituir o “Você na TV” durante a remodelação do estúdio – vai ter uma emissão de antestreia hoje. “Mas deixe-me dar-lhe aqui uma novidade: amanhã teremos a antestreia d’“O Monte do Manel””, disse o apresentador.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha vai fazer par com Maria Cerqueira Gomes num novo formato que irá ter lugar nas manhãs da TVI. No entanto, até que o estúdio esteja pronto, Goucha abre as portas da sua casa do Alentejo a diversos convidados. O programa irá estrear esta segunda-feira.