Rusgas no bairro de Neudorf já terminaram

Buscas terminaram com mais uma detenção, perfazendo um total de cinco detidos na sequência do ataque no mercado de Natal de Estrasburgo.

Os meios de comunicação avançam que as rusgas já terminaram no bairro de Neudorf, tendo este sido praticamente todo isolado.

Esta quinta-feira, decorreram várias buscas no bairro Neudorf, em Estrasburgo, para apanhar o autor do ataque que matou três pessoas na passada terça-feira.

No decorrer das rusgas estiveram mais de 720 polícias e outros membros de forças de segurança mobilizados.

O jornal francês Le Figaro avança que o procurador de Paris, Rémy Heitz, já confirmou que foi detida mais uma pessoa no âmbito do atentado no mercado de Natal. Passam agora a ser cinco as pessoas detidas desde terça-feira.

Na sequência do ataque morreram três pessoas e outras 12 ficaram feridas.