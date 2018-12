Catarina Furtado deslumbra na emissão do Natal dos Hospitais | FOTOS

O que acharam do look da primeira parte desta 60ª edição do Natal dos Hospitais? ❤ 👗 @nunobaltazarstudio 👠 @samelli_shoes 💍 @davidrosasofficial 👩🏽 @marinacruzcabeleireiros 💄 @cristinagomes.makeup 💅 @luciliabargas

A post shared by Catarina Furtado (@catarinafurtadooficial) on Dec 13, 2018 at 6:26am PST