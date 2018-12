O presente "envenenado" de José Mourinho para o plantel do United

O treinador português pondera marcar um treino para as 16h do dia 25 de dezembro. Red devils revoltados.

José Mourinho volta a estar no centro da polémica. De acordo com a imprensa inglesa, o treinador português pondera marcar um treino para as 16h do dia 25 de dezembro.

A ideia do treinador não está a ser bem recebida por parte do plantel de Manchester já que, no dia de Natal, pretendem ter a tarde livre para conseguirem estar com as suas famílias.

Recorde-se que os red devils já entraram em estágio para o jogo com o Huddersfield, no Boxing Day (26 de dezembro).

Segundo o jornal The Sun, na era Alex Ferguson a tradição passava por marcar um treino para a manhã do dia 25 de dezembro, de modo a que os jogadores pudessem jantar com as suas famílias.

De notar que esta não é a primeira vez que José Mourinho tenta organizar o treino na tarde de dia 25 de dezembro. Na época transata, o outrora Special One já havia sugerido esta possibilidade, mas mudou de ideias à última da hora devido... à revolta que isso gerou no plantel.

Assim, só resta saber se desta vez José Mourinho vai mesmo conseguir concretizar o seu desejo.