"Rua Sésamo" tem a primeira personagem sem-abrigo

Já conhece Lily? A “Rua Sésamo” trouxe de volta uma personagem que tinha um papel passageiro, mas desta vez trouxe uma história mais aprofundada. Lily não tem casa e quer consciencializar as crianças para o problema das pessoas sem-abrigo.

A popular série infantil publicou alguns vídeos onde Lily fala da situação da sua família: “Sinto falta do nosso apartamento e agora não temos casa para viver”, conta. No desenrolar da história, Lily acaba por aprender que “casa é onde o amor está”.

Together, we got this. Lily and @Elmo share a special way they show each other support and kindness. For more resources for children and families experiencing homelessness: https://t.co/v51GxooXcP pic.twitter.com/gWlPWNWC5C