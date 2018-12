Produção na Autoeuropa vai parar durante 20 dias

A suspensão durante 11 dias da produção da fábrica de Palmela já era conhecida. No entanto, pode começar já esta segunda-feira e estender-se durante 20 dias.

Segundo o Jornal de Negócios, a empresa já notificou os fornecedores para que cessem a entrega de componentes uma vez que a fábrica de Palmela tem mostrado dificuldades de escoamento da produção desde o início da paralisação dos estivadores precários no Porto de Setúbal que dura desde 5 de novembro.

Atualmente, a Autoeuropa conta com 22 mil viaturas parqueadas no cais do Porto de Setúbal e na base aérea n.º 6 no Montijo.