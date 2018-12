Liga Europa. Imparável, Sporting de Keizer despede-se da fase de grupos com vitória gorda

Quinta vitória consecutiva do Sporting de Keizer, que triunfou, esta noite, por 3-0 diante do Vorskla

Imparável este Sporting de Marcel Keizer: novo jogo, novo triunfo seguro, desta feita ante os ucranianos do Vorskla, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Monteiro inaugurou o marcador, Miguel Luís, de 19 anos, estreou-se a marcar pela equipa principal dos leões tornando-se o jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Sporting nas provas europeias, e Dallku, com um autogolo, selou o resultado final em 3-0 em Alvalade.

O Sporting, que já havia garantido a passagem aos 16 avos de final, terminou em 2.º lugar do Grupo E, com 13 pontos, a três pontos do líder Arsenal.

A quinta vitória consecutiva do técnico holandês no comando do Sporting tem ainda outro registo impressionante: 20 golos marcados contra apenas quatro sofridos.

Os resultados do leão de Keizer

Desde que assumiu o comando técnico dos leões, há pouco mais de um mês, Marcel Keizer já teve cinco desafios.

Primeiro goleou o Lusitano de Vildemoinhos (4-1), em jogo da Taça de Portugal, seguiu-se o Qarabag (6-1), a contar para a Liga Europa, depois o Rio Ave (3-1), em jogo da Liga, mais tarde o Aves (4-1), também para o campeonato português, e, na noite de hoje, o Vorskla, em jogo da última jornada da Liga Europa.